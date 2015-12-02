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المتحدث باسم حركة فتح: سلام فياض يبحث عن دور سياسى مشبوه

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المتحدث باسم حركة فتح: سلام فياض يبحث عن دور سياسى مشبوه المتحدث باسم حركة فتح: سلام فياض يبحث عن دور سياسى مشبوه
قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمى إن رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض لا يمثل شيئا في المجتمع الفلسطينى، وليس لديه من التاريخ الوطنى والمهنى ما يؤهله لتقديم النصح والإرشاد لأحد.

وقال القواسمى في بيان صحفى، اليوم الأربعاء، إن تصريحات سلام فياض نفاق سياسى مطلق، وهو يبحث لنفسه عن دور سياسى مشبوه، ونعلم جيدا فى فتح علاقاته واتصالاته غير الوطنية، والدور المناط به في هذه المرحلة الحرجة والحساسة التى تحاول فيها اسرائيل اخضاع القيادة الفلسطينية وتحديدا الرئيس محمود عباس أبو مازن لشروطها واملاءاتها.

وأكد القواسمى أن فياض يحاول من خلال هذه الزيارة طرح نفسه كمخلص للوضع الفلسطينى، معتقدا أن الشعب الفلسطينى الواعى وطنيا يمكن أن تنطلى عليه بعض الشعارات الرنانة الكاذبة، وتناسى فياض وهو يصرح أن الشعب الفلسطينى لفظه نتيجة لسياساته الاقتصادية الفاشلة حين كان رئيسا للوزراء، وأن اي محاولة مشبوهة وخاصة في هذه الاوقات الحساسة لن تمر على شعبنا الفلسطينى وذاكرتنا قوية ونعلم يقين العلم دوركم وعلاقاتكم المشبوهة ومع من تنسقون، على حد تعبيره.

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