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إخلاء سبيل رئيس وحدة محلية بمنيا القمح بكفالة 20 ألف جنيه في قضية اتجار في ترامادول

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إخلاء سبيل رئيس وحدة محلية بمنيا القمح بكفالة 20 ألف جنيه في قضية اتجار في ترامادول إخلاء سبيل رئيس وحدة محلية بمنيا القمح بكفالة 20 ألف جنيه في قضية اتجار في ترامادول

المتهمين وبحوزتهم الأقراص المخدرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم، إخلاء سبيل رئيس الوحدة المحلية بقرية “سنهوا” ومحاسب وصيدلي، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة قضية حيازة أقراص مخدرة.

كانت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار إسلام حشيش رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية أمرت في  16 نوفمبر الجاري، بحبس رئيس الوحدة المحلية بقرية سنهوا ويدعى “أحمد ع ت ” 40 سنة ومقيم عزبة تابعة للصنافين، ومحاسب يدعى “عبد الرحمن ع” 40 سنة وصيدلى يدعى “باسم ع ع” 30 سنة، ضبط بحوزتهم 14 ألف قرص مخدر ومبلغ 74 ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 

 

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