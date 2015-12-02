ليمان: جوارديولا جعل بايرن في مستوى آخر.. ولكن الرحيل سيكون أفضل

(إفي): اعتبر الحارس الألماني الدولي السابق، ينس ليمان، أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ ذهب بالفريق لـ"مستوى متفوق"، منذ توليه المنصب عقب رحيل يوب هاينكس بعد تتويجه بثلاثية ألقاب مع الفريق البافاري.

وأجاب ليمان في تصريحات نشرتها اليوم صحيفة (بيلد) ردا على سؤال بخصوص إذا ما كان يعتقد أن فريق بايرن الحالي هو الأفضل في تاريخ النادي الألماني بقوله "أعتقد هذا".

وصرح الحارس السابق "الفوز بالثلاثية مع هاينكس كان أمرا رائعا، بعدها جاء جوارديولا وذهب بالفريق لمستوى متفوق".

واعتبر ليمان ان بايرن عليه أن يضع ضمن أهدافه هذا الموسم الفوز بالدوري الألماني دون أي هزيمة، كما سبق وحقق الحارس هذا الأمر مع أرسنال الإنجليزي في موسم 2003-2004.

وأضاف "معه يمكن كتابة التاريخ، حققنا هذا الأمر مع أرسنال في موسم 2003-2004 ، ولم نكن نعيه، المشجعون لازالوا يتحدثون حول هذا الانجاز".

وبخصوص مستقبل جوارديولا، أشار إلى أنه في حال رحيله فإن بايرن سيكون أمامه الكثير من العمل للحصول على الخليفة المناسب.

وأشار ليمان إلى أنه على العكس ولمصلحة الدوري الألماني فإنه ربما سيكون من الأفضل للكرة الألمانية أن يرحل جوارديولا.