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حلم الأوليمبياد بالفيديو - الجزائر تصعق مالي في 10 دقائق وتسلمها لمصر ' بلا آمل '

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حلم الأوليمبياد بالفيديو - الجزائر تصعق مالي في 10 دقائق وتسلمها لمصر ' بلا آمل ' حلم الأوليمبياد بالفيديو - الجزائر تصعق مالي في 10 دقائق وتسلمها لمصر ' بلا آمل '

يلعب منتخب الأوليمبي مع نظيره النيجيري في مباراة مصيرية بكأس أمم إفريقيا دون 23 عاما يوم الأربعاء.

المباراة ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ويحتاج منتخب الفراعنة للفوز بعد تعادله في المباراة الأولى مع الجزائر، في ظل اشتعال المجموعة بفوز الجزائر على مالي في وقت سابق من اليوم.

منتخب النسور كان قد فاز على مالي في المباراة الأولى.

تابع تفاصيل اللقاء من هنا

- شاهد مدافع نيجيريا كاد أن يسجل لصالح مصر بطريقة كوميدية

- شاهد الحكم يحتسب ركلة جزاء "فاضحة" ضد مصر لصالح نيجيريا

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أحداث اللقاء

استراحة

30) إيتوبو يسجل الثاني من ركلة جزاء في نفس زاوية الهدف الأول.

29) الحكم يحتسب ركلة جزاء للمنتخب النيجيري بعد لمس الكرة ليد محمد هاني!

21) إيتوبو يسدد ركلة الجزاء في أقصىى الزاوية اليمنى في مرمى مسعد عوض.

19) الحكم احتسب ركلة جزاء على ربيعة بداعي لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ق10) سيطرة للمنتخب النيجير على منتصف الملعب والمنتخب المصري يعتمد على الكرات الولية، لكن طول قامة لاعبي النسور يحبط محاولات الفراعنة حتى الأن.

انطلاق المباراة

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فيديو اليوم السابع

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