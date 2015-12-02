تقرير في الجول - الزمالك مع الفيفا.. تاريخ من الإخفاقات كسره رزاق

على مدار سنوات من التخبط الإداري الذي عانى منه نادي الزمالك بداية من عام 2004، بات طريق الفريق الأبيض لسويسرا حيث مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم، أسرع من طريق أتوبيس اللاعبين لدى خروجه من "ميت عقبة" متوجها لمدينة نصر لخوض مباراة على استاد القاهرة.

كانت دورة حياة اللاعبين المحترفين مع الفريق الزمالك معروفة قبل وصولهم، ففي البداية يجدون الترحيب، لكن كرم الضيافة لا يشمل تقاضيهم رواتبهم، وحين تأتي اللحظة التي يستغني فيها النادي عن خدماتهم. تكون الشكوى للفيفا هي وسيلتهم للحصول على حقوقهم.

قضية جديدة حكم فيها الفيفا اليوم بين الزمالك وأحد لاعبيه السابقين، لكن القرار هذه المرة كان في صف الزمالك على غير العادة.

الفيفا قرر عدم أحقية رزاق أوتوميوسي المهاجم البنيني السابق للفريق في الحصول على مبلغ مليون و50 ألف دولار كان يطالب بها كتعويض على عدم تقاضيه لراتبه لمدة موسم كامل.

رزاق كان هو مهاجم الفريق في عام 2012، قبل أن يفسخ عقده بشهر يوليو متحججا بعدم تقضيه راتبه، وليرفع شكوى ضد النادي يطالب فيها بالحصول على هذا المبلغ.

الفيفا أصدر اليوم قرارا ينصف فيه الزمالك ويرفض دعوى اللاعب، لكن تاريخ القلعة البيضاء مع مثل تلك القضايا لم يكن بهذا البياض.

كابرال

بداية الزمالك مع شكاوى الفيفا كانت مع كارلوس كابرال المدرب البرازيلي السابق للزمالك، والذي حقق معهم العديد من الإنجازات.

المدرب البرازيلي تفاجيء بإقالته وتعاقد الزمالك مع نيلو فينجادا في شهر مايو من عام 2004، ليقرر شكوى النادي ومطالبتهم بقيمة الشرط الجزائي في عقده.

الفيفا انتصرت لكابرال وحكمت بإلزامية دفع الزمالك مبلغ 148 ألف دولار للمدرب البرازيلي في عام 2006.

ريكاردو

صفقة غريبة أعلن عنها الزمالك في صيف موسم 2007/2008، الناي الكبير يقرر التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي "ريكاردو" بعقد لمدة ثلاثة مواسم.

اللاعب لم يحصل على مستحقاته لفترة طويلة، ما دعاه لفسخ تعاقده مع الزمالك ورفع شكوى للفيفا للمطالبة بقيمة مستحقاته.

الفيفا حكمت مؤخرا لريكاردو بأحقيته في الحصول على مبلغ 481 ألف دولار من الزمالك، إلا أن النادي الأبيض قدم استئناف ضد القرار ولم يبت فيها بعد.

أجوجو

ربما تعد قضية الزمالك وجونيور أجوجو هي الأشهر بين قضايا النادي مع لاعببيه التي تحولت للفيفا.

أجوجو انضم للزمالك في عهد ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق في صفقة قياسية حينها رفعت من سقف طموحات جمهور الفريق، لكن أجوجو لم يلعب كثيرا مع الزمالك وهرب من مصر قبل نهاية موسمه الأول.

الفيفا حكمت ضد الزمالك بمبلغ 850 ألف يورو يدفعون لأجوجو، قبل أن تقلصها إلى 807 فقط.

ويحاول النادي الأبيض بالوقت الحالي الوصول لاتفاق شخصي مع اللاعب لتقليل المبلغ قليلا.

كريم الحسن

غاني أخر استقدمه الزمالك ولم يستفد بخدماته هو المدافع كريم الحسن.

الحسن وصل للزمالك في عام 2011، لكن جمهور الفريق الأبيض لا يذكر له سوى أخطاءه الكارثية في مباراة الاحتفال بالمئوية أمام أتلتيكو مدريد.

ورغم مستواه المذري، إلا أنه بعد رحيله رفع قضية أيضا على الزمالك وفاز بها ليحصل من النادي على مبلغ 30 ألف يورو.

حسين ياسر المحمدي

رغم هروب حسين ياسر المحمدي من الزمالك والانضمام لفريق الوكرة القطري، إلا أن دعوى اللاعب ضد الزمالك للفيفا، أدت لتغريم النادي بمبلغ 800 ألف جنيه.

سيري دي

بخلاف قضية البنيني رزاق أوتوميوسي، كان هناك قضية أخرى للزمالك مع لاعبيه في الفيفا وخرج منها منتصرا.

الزمالك كان قد وقع مع سيري دي في عام 2009 ومنح اللاعب مبلغ 50 ألف جنيه كمقدم للعقد، إلا أن اللاعب لم ينفذ العقد وانتقل لفريق سيون السويسري.

وبعدما رفع الزمالك الأمر للفيفا، نجح في الحصول على حكم بإيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر بسبب توقيعه لناديين، وتغريمه بمبلغ 300 ألف جنيه.