نشرة ONA للفضائيات | الكينج منير يحيى حفل MBC مصر لدعم السياحة.. وإيمان السيد تقدم برنامج علي راديو 9090

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

يُحيى «الكينج» محمد منير حفل شبكة قنوات «MBC مصر»، لدعم وتشجيع السياحة بشرم الشيخ، وذلك تحت رعاية ودعم اللواء خالد فودة مُحافظ جنوب سيناء.

> يُقام حفل «MBC مصر» مع النجم الكبير محمد منير، في تمام العاشرة من مساء الجمعة 4 ديسمبر، بقاعة المؤتمرات بوسط مدينة شرم الشيخ، وتنقله شبكة قنوات «MBC مصر» حصرياً على الهواء مباشرة في تمام الساعة العاشرة مساءًا.. للمزيد

تعاقد الراديو 9090، مع الفنانة إيمان السيد، لتقديم برنامج على الإذاعة بمشاركة محمد نشأت.

> ويأتي البرنامج ضمن خارطة العام الجديد للإذاعة ويطلق بداية العام المقبل وسوف يحمل أسم «ساعة تروح وساعة تيجى».. للمزيد

أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة المهن السينمائية عن فتح باب الترشح لانتخابات النقيب ومجلسه اعتباراً من السبت المقبل وفقاً لأحكام القانون رقم (35) لسنة 1978 وتعديلاته القانون رقم (103) لسنة 1987 واللائحة الداخلية لنقابة المهن السينمائية.. للمزيد

بدأ التعاون الرسمي بين مؤسسة «مصر الخير» والراديو 9090 من خلال برنامج «كلام معلمين» مع أحمد يونس، حيث سيتم التعاون بين مؤسسة مصر الخير والبرنامج في العديد من المشروعات التنموية.. للمزيد

أبدت الفنانة نبيلة عبيد في مداخلة هاتفية لـ غدير حسان في برنامج «الليل وأخره» على «الراديو 9090» إعجابها بالفنانين الشباب منهم طارق لطفي، و أمير كراره، وعمرو يوسف، و من البنات رانيا يوسف، و مي عز الدين، و منه شلبي، وغاده عبد الرازق، و داليا البحيري.. للمزيد