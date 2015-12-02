انخفاض نسبة التصويت عن اليوم الأول في جولة الإعادة بشمال سيناء

أفادت مصادر بغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة الانتخابات النيابية داخل ديوان عام محافظة شمال سيناء، أن نسبة التصويت حتى الساعة السادسة مساءً من جولة الإعادة في مدينتي العريش وبئر العبد، وصلت إلى 9.7%.

وأضافت المصادر أن إجمالي الذين أدلوا بأصواتهم حتى الساعة السادسة مساءً، بلغ 14 ألف 706 شخصًا، منهم 8 آلاف و701 شخصًا، في مدينة بئر العبد، و6 آلاف و635 شخصًا في مدينة العريش.

وتضم الدائرة الأولى ومقرها مدينة العريش ١٦ مقرًا انتخابيًا، بينما تضم الدائرة الثالثة ومقرها مركزي بئر العبد ورمانة ٢٢ مقرُا انتخابيُا، بإجمالي ٧٤ لجنة فرعية، ويبلغ من لهم حق التصويت في جولة الإعادة، ١٥٦ ألفا و٨٦٦ شخصًا.

ويتنافس في الدائرة الأولى ومقرها مدينة العريش أربعة مرشحين على مقعدين انتخابيين وهم حسام الرفاعي، ورحمي بكير، حمادة أبو سمبل، وعادل الزناتي.

أما في الدائرة الانتخابية الثالثة ومقرها مركزا بئر العبد ورمانة، يتنافس اثنان من المرشحين على مقعد انتخابي واحد وهما رمضان سرحان، وسليمان الزملوط.