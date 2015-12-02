أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور| الملكة رانيا تزور جمعية «بصمة خير» بمحافظة البلقاء الأردنية

Google+ Print
صور| الملكة رانيا تزور جمعية «بصمة خير» بمحافظة البلقاء الأردنية صور| الملكة رانيا تزور جمعية «بصمة خير» بمحافظة البلقاء الأردنية

جانب من الزيارة

زارت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله، اليوم الأربعاء، بلدة علان في محافظة البلقاء، واطلعت على أنشطة وبرامج جمعية بصمة خير والتقت عددا من سيدات المجتمع المحلي في المنطقة.

وذكرت صحيفة “الغد الأردني”، أن الملكة رانيا تبادلت، خلال زيارتها، الحديث مع ممثلات عن جمعية السباكة والطاقة التعاونية التي جاءت فكرتها من سيدات الجمعية وتعمل حاليا على اقامة دورات تدريبية وتوعوية لسيدات المنطقة في مجال المياه وترشيد استهلاكها، واعطاء ورشات صيانة منازل والمرافق الصحية فيها.

وزارت الملكة رانيا مشروع الروضة التابع للجمعية الذي يشمل غرف صفية تخدم ما يقارب 30 طفلا من أطفال المنطقة، وفيها حالات دمج لأطفال يعانون صعوبات تعلم.

وأعربت الملكة رانيا عن فخرها واعتزازها بسيدات المنطقة وبالإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية وجمعية بصمة الخير وخاصة ذات الأفكار والمجالات الجديدة التي تلامس احتياجات المجتمع.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا