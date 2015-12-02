صور| الملكة رانيا تزور جمعية «بصمة خير» بمحافظة البلقاء الأردنية

زارت الملكة رانيا قرينة العاهل الأردني الملك عبدالله، اليوم الأربعاء، بلدة علان في محافظة البلقاء، واطلعت على أنشطة وبرامج جمعية بصمة خير والتقت عددا من سيدات المجتمع المحلي في المنطقة.

وذكرت صحيفة “الغد الأردني”، أن الملكة رانيا تبادلت، خلال زيارتها، الحديث مع ممثلات عن جمعية السباكة والطاقة التعاونية التي جاءت فكرتها من سيدات الجمعية وتعمل حاليا على اقامة دورات تدريبية وتوعوية لسيدات المنطقة في مجال المياه وترشيد استهلاكها، واعطاء ورشات صيانة منازل والمرافق الصحية فيها.

وزارت الملكة رانيا مشروع الروضة التابع للجمعية الذي يشمل غرف صفية تخدم ما يقارب 30 طفلا من أطفال المنطقة، وفيها حالات دمج لأطفال يعانون صعوبات تعلم.

وأعربت الملكة رانيا عن فخرها واعتزازها بسيدات المنطقة وبالإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية وجمعية بصمة الخير وخاصة ذات الأفكار والمجالات الجديدة التي تلامس احتياجات المجتمع.