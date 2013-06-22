احذر تناول الكالسيوم بعد ممارسة التمارين الرياضية

حذر باحثون طبيون بجامعة "كولورادو" الأمريكية من تناول الكالسيوم بعد ممارسة الرياضة.

وأوضح الباحثون فى معرض أبحاثهم التى أجريت على أكثر من 52 رجلا تتراوح أعمارهم ما بين "18 و45 عاما" أن تناول الكالسيوم عقب الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضية يؤدى إلى حدوث انخفاض فى مستوى الكالسيوم فى الدم أثناء ممارسة الرياضة فى حال تناوله عقب ممارسة التمارين الرياضية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أشار فيه الباحثون إلى أن ارتفاع مستوى هرمون الغدة الدرقية كان أقل قليلا بين راكبى الدراجات الرياضية الذين تناولوا الكالسيوم قبل ممارسة الرياضة.

وشدد الباحثون على أن تناول الكالسيوم قبل التمارين الرياضية قد يساعد على الحفاظ على مستويات الدم أكثر استقرارا أثناء ممارسة الرياضة مقارنة بالأشخاص الذين يتناولونه بعد ممارسة الرياضة إلا أنه لم تعرف بعد الآثار الجانبية على المدى الطويل لكثافة العظام.

وأشارت الأبحاث إلى أن تناول الكالسيوم قبل التمارين الرياضة ساهم فى زيادة بنسبة 50% فى المؤشر البيولوجى للحفاظ على كثافة العظام.