أخبار عاجلة

شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر تناول الكالسيوم بعد ممارسة التمارين الرياضية

Google+ Print
احذر تناول الكالسيوم بعد ممارسة التمارين الرياضية احذر تناول الكالسيوم بعد ممارسة التمارين الرياضية

حذر باحثون طبيون بجامعة "كولورادو" الأمريكية من تناول الكالسيوم بعد ممارسة الرياضة.

وأوضح الباحثون فى معرض أبحاثهم التى أجريت على أكثر من 52 رجلا تتراوح أعمارهم ما بين "18 و45 عاما" أن تناول الكالسيوم عقب الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضية يؤدى إلى حدوث انخفاض فى مستوى الكالسيوم فى الدم أثناء ممارسة الرياضة فى حال تناوله عقب ممارسة التمارين الرياضية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أشار فيه الباحثون إلى أن ارتفاع مستوى هرمون الغدة الدرقية كان أقل قليلا بين راكبى الدراجات الرياضية الذين تناولوا الكالسيوم قبل ممارسة الرياضة.

وشدد الباحثون على أن تناول الكالسيوم قبل التمارين الرياضية قد يساعد على الحفاظ على مستويات الدم أكثر استقرارا أثناء ممارسة الرياضة مقارنة بالأشخاص الذين يتناولونه بعد ممارسة الرياضة إلا أنه لم تعرف بعد الآثار الجانبية على المدى الطويل لكثافة العظام.

وأشارت الأبحاث إلى أن تناول الكالسيوم قبل التمارين الرياضة ساهم فى زيادة بنسبة 50% فى المؤشر البيولوجى للحفاظ على كثافة العظام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365