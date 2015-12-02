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انسحاب «القاعدة»من «جعار» إثر مواجهات مع «اللجان الشعبية»باليمن

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انسحاب «القاعدة»من «جعار» إثر مواجهات مع «اللجان الشعبية»باليمن انسحاب «القاعدة»من «جعار» إثر مواجهات مع «اللجان الشعبية»باليمن

أرشيفية

انسحب متشددو تنظيم القاعدة من مدينة جعار في محافظة أبين جنوبي اليمن، بعد ساعات على مواجهات مع مقاتلي اللجان الشعبية الأربعاء، حسب ما أكد مسؤول محلي.
> وقال عضو المجلس المحلي في جعار، عبد الله جعبل، لـ”سكاي نيوز عربية” إن عناصر القاعدة انسحبوا، بعد اشتباكات أوقعت 15 قتيلا من اللجان الشعبية والمتشددين.

وكان التنظيم المتشدد شن هجوما على المدينة وأقدم على تفجير مقر اللجان الشعبية التي شاركت إلى جانب القوات الشرعية بتحرير أبين من ميليشيات الحوثي وصالح.

وتتهم تقارير دولية الرئيس السابق علي عبد الله صالح، المتحالف مع الحوثيين، بعقد تحالفات سرية مع القاعدة، بغية تجنيد المتشددين لتحقيق مصالحه.

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