«الأسبيرين» يحمي خلايا الدماغ من امراض الأعصاب

اكتشف العلماء ان الأسبيرين الاعتيادي يحمي خلايا الدماغ من تطور امراض الأعصاب مثل مرض الزهايمر، ويمنع موتها.

هذا الاكتشاف حسب رأي الخبراء من جامعة جون هوبكنز يبين ان خاصية المواد الناتجة من تحلل الأسبيرين في الدم تحمي خلايا الدماغ من تطور مرض الزهايمر، وتبطئ تطور أمراض الأعصاب،-بحسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»

واكتشف العلماء ان حمض الساليسيليك الذي يدخل في تركيب الأسبيرين يمكنه ان يمنع وصول انزيم «GAPDH» الى نواة الخلية . مع العلم ان هذا الأنزيم يساهم في عملية هضم سكر الغلوكوز في الجسم ويلعب دورا مهما في العمليات التي تجري في الخلايا.

واتضح للعلماء ان بإمكان الأسبيرين ومكوناته ان يحل محل العديد من الأدوية الغالية والنادرة التي تستخدم حاليا في علاج أمراض الأعصاب ،مثلا مستحضر «Deprenyl» المستخدم في علاج مرض باركنسون يمنع وصول انزيم «GAPDH» إلى نواة الخلايا العصبية وبذلك يمنع موتها.

ويشير العالم سولومون سنايدر من الجامعة الى ان “دراستنا تبين ان هذا الانزيم يمكن ان يؤثر بواسطة حمض الساليسيليك في منع تطور أمراض الدماغ المختلفة”.

يشار إلى أن العلماء سبق ان اثبتوا ان حمض الساليسيليك يربط البروتين «HMGB1» المسبب للالتهابات والذي يؤثر في تطور بعض انواع الأورام السرطانية ومرض الذئبة وتعفن الدم وغيرها.