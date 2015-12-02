تشغيل قمر اصطناعي روسي للاتصالات في مدار حول الأرض

بدأت الشركة الحكومية الروسية المشغلة للاتصالات الفضائية«كوسميتشيسكايا سفياز» تقديم خدمات الاتصال والإذاعة والتلفزيون باستخدام القمر الاصطناعي الروسي للاتصالات «أكسبريس آ أم 8»،-جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الشركة.

وقال البيان إن تشغيل القمر الاصطناعي جرى في مدار حول الأرض بعد الانتهاء من تجربته، -حسب ما ذكرت شبكة «روسيا اليوم»

وأشار البيان إلى أنه من المفترض أن يعمل القمر الاصطناعي في المدار لغاية عام 2030.

يذكر أن القمر الاصطناعي الروسي للاتصالات «أكسبريس آ أم 8» تم إطلاقه إلى مدار حول الأرض في الرابع عشر من سبتمبر بواسطة صاروخ «بروتون – أم» من مطار «بايكونور» الفضائي الروسي.

ويخصص هذا القمر الاصطناعي لتقديم خدمات البث التلفزيوني والانترنت والاتصالات بشتى أنواعها ، بما في ذلك الاتصال بالسفن الحربية وغيرها من الآليات المتحركة. وتشمل مجالات الترددات المرتبطة بخدمات هذا القمر الاصطناعي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.