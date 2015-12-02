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تشغيل قمر اصطناعي روسي للاتصالات في مدار حول الأرض

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تشغيل قمر اصطناعي روسي للاتصالات في مدار حول الأرض تشغيل قمر اصطناعي روسي للاتصالات في مدار حول الأرض

أرشيفية

بدأت الشركة الحكومية الروسية المشغلة للاتصالات الفضائية«كوسميتشيسكايا سفياز» تقديم خدمات الاتصال والإذاعة والتلفزيون باستخدام القمر  الاصطناعي الروسي للاتصالات «أكسبريس آ أم 8»،-جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الشركة.

وقال البيان إن تشغيل القمر الاصطناعي جرى في مدار حول الأرض بعد الانتهاء من تجربته، -حسب ما ذكرت «روسيا اليوم»

وأشار البيان إلى أنه من المفترض أن يعمل القمر الاصطناعي في المدار لغاية عام 2030.

يذكر أن القمر الاصطناعي الروسي للاتصالات «أكسبريس آ أم 8» تم إطلاقه إلى مدار حول الأرض في الرابع عشر من سبتمبر بواسطة صاروخ «بروتون – أم» من مطار «بايكونور» الفضائي الروسي.

ويخصص هذا القمر الاصطناعي لتقديم خدمات البث التلفزيوني والانترنت والاتصالات بشتى أنواعها ، بما في ذلك الاتصال بالسفن الحربية وغيرها من الآليات المتحركة. وتشمل مجالات الترددات المرتبطة بخدمات هذا القمر الاصطناعي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

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