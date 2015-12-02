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ضبط 27 ألف قطعة مستلزمات طبية مهربة جمركيا فى الوايلى

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ضبط 27 ألف قطعة مستلزمات طبية مهربة جمركيا فى الوايلى ضبط 27 ألف قطعة مستلزمات طبية مهربة جمركيا فى الوايلى
تمكنت شرطة مباحث بالقاهرة من القبض على مالك محل لحيازته 27 ألف قطعة مستلزمات طبية مهربة جمركيا فى منطقة الوايلى وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين مفادها قيام مالك محل للمستلزمات الطبية بمنطقة الوايلى بالقاهرة بحيازة وتجميع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمهربة جمركيا ذات منشأة أجنبى "أمريكا ، إنجلترا، ألمانيا، أيطاليا، تايوان "، غير مسجلة بوزارة الصحة ومن إنتاج جهات مجهولة وغير آمنة "ذات أثر بالغ على الصحة العامة".

وعقب تقنين الإجراءات القانونية داهم رجال المباحث المحل المتحرى عنه وتم ضبط مديره المسئول و27ألف و902 قطعة مستلزمات طبية "مقص، جفت، سن أنسولين، جوارب دوالى، بطارية سماعة" مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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