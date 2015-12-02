إصابة 3 اشخاص فى أنفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم أمام لجنة بالسويس

أنفجرت أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم أمام مدرسة تحوى لجنة أنتخابية بشارع النيل فى حي الأربعين بالسويس منذ قليل وقال مصدر أمني لـ " اليوم السابع" أن الحادث أسفر عن أصابة 3 أشخاص ونقلهم إلى مستشفى السويس العام.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد المصدر عدم وجود شبهة جنائية وبإخطار اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لأمن السويس تحرر المحضر اللازم وأخطار النيابة للتحقيق.
وأكد المصدر عدم وجود شبهة جنائية وبإخطار اللواء جمال عبد الباري مساعد وزير الداخلية لأمن السويس تحرر المحضر اللازم وأخطار النيابة للتحقيق.
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