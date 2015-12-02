سعاد الخولي :طرح مناقصة لشركات نظافة جديدة بالاسكندرية

اكدت الخولى الدكتورة محافظ الإسكندرية بالإنابة أن المحافظة بصدد الأنتهاء من وضع كراسة الشروط لطرح مناقصة خاصة بأعمال النظافة لشركة أو أكثر لافتة ألى أن الدولة تعطي اهتماما خاصا بالنظافة ومطالبة مسئولي شركة نهضة مصر برفع مستوي الخدمات.

جاء ذلك فى اجتماع تنسيقى عقدته الخولى اليوم مع مسئولي شركة نهضة مصر و إدارات الرصد البيئي والمتابعة والشئون المالية بالمحافظة - بحضور اللواء هاني عبد المقصود السكرتير العام ورؤساء الاحياء - لمتابعة عمل شركة نهضة مصر وألية صرف مستحقاتها.

>وطلبت د.سعاد من الأحياء وشركة نهضة مصر حصر مشاكل منظومة القمامة لعرضها في مؤتمر النظافة الذي يعقد بالقاهرة .

>واستعرض مسئولي "نهضة مصر "المشكلات وأغلبها تدور حول المشاكل المالية وتأخر الحصول على المستحقات وفى ذلك قال الخولي "بعد دراسة الخصومات على الشركة من قبل إدارة الرصد البيئي بالمحافظة والرصد البيئي بالأحياء ستتشكل لجنة لمناقشة جميع المستحقات المالية للشركة وتسويتها ".