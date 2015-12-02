تجمهر امام لجنة قرية المخزن بالسنبلاوين بسبب احتجاز رجل وزوجته

تجمهر العشرات من المواطنين بقرية المخزن التابعة لدائرة السنبلاوين بالدقهلية امام اللجنة رقم 23 ، بعد احتجاز قاضي اللجنة مواطن وزوجته لتحدثهما سويا داخل اللجنة واصراره على تحرير محضر ضدهما واستعد رجال الشرطة لمواجهة أى شغب.

ويتنافس فى جولة الإعادة بالدقهلية 58 مرشحا لحصد 29 مقعدا ويصوت 3 ملايين و952 ألفا و364 مواطنا فى 1795 لجنة فرعية بإشراف 795 مركزا انتخابيا فى 11 دائرة.

ويخصص لدائرة مدينة المنصورة "3 مقاعد" - دائرة المنصورة " 3 مقاعد" - دائرة بلقاس "3 مقاعد" - دائرة طلخا ونبروه "3 مقاعد" - دائرة دكرنس وبنى عبيد "مقعدين" - دائرة شربين "مقعدين" - دائرة المنزلة والمطرية "مقعدين" - دائرة منيه النصر "مقعدين" - دائرة مركز ومدينة ميت غمر "4 مقاعد" - دائرة اجا" مقعدين" - دائرة السنبلاوين "3 مقاعد".

>ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

>ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر"

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