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لجان كفر الشيخ تشهد إقبالا متزايدا من كبار السن والسيدات

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لجان كفر الشيخ تشهد إقبالا متزايدا من كبار السن والسيدات لجان كفر الشيخ تشهد إقبالا متزايدا من كبار السن والسيدات
شهدت اللجان الفرعية مساء اليوم الأربعاء تزايد إقبال الناخبين بدوائر محافظة كفر الشيخ خاصة السيدات وكبار السن، وسط عزوف ملاحظ من الشباب عن المشاركة في الانتخابات لليوم الثاني على التوالي في انتخابات الإعادة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

وشهدت لجان عدد من الدوائر الانتخابية إقبالا كبيرا في الساعات الأخيرة من الانتخابات، منها الدائرة الثامنة والتي تضم "فوه ومطوبس" والدائرة السابعة " ودسوق وقلين" والدائرة الثالثة ومقرها سيدي سالم.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

ويتنافس 32 مرشحاً على 16 مقعدا في 8 دوائر، والمنافسة تختلف من دائرة لأخرى فهناك منافسة بين أحزاب لنيل مقاعد الدائرة وهناك منافسه بين عائلات لنيل المقعد وهناك منافسه بين مراكز والمدن والانتماء للمدن والقرى ستكون الفيصل في انتزاع المقاعد.

وتشمل المحافظة 2 مليون و28 ألفا و433 ناخبا يصوتون في 958 لجنة فرعية بإشراف 529 مركزا انتخابيا.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


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