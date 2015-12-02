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النقل الروسية: استئناف الرحلات إلى مصر قبل نهاية العام

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النقل الروسية: استئناف الرحلات إلى مصر قبل نهاية العام النقل الروسية: استئناف الرحلات إلى مصر قبل نهاية العام

للطيران

أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف الأربعاء، الثاني من ديسمبر، أن الجانب الروسي سيبحث مع نظيره المصري قبل نهاية العام الحالي إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وقال سوكولوف في حديث لقناة “روسيا 24″: “نستطيع بدء الحديث عن ذلك (استئناف الحركة الجوية مع مصر) والآن، قبل رأس السنة، سنبدأ العمل المشترك، إلا أن هذا العمل ليس سهلا ويتطلب مسؤولية كبيرة جدا”.

وأضاف الوزير أيضا أن روسيا لا تدرس إمكانية الوقف التام لحركة النقل الجوي مع تركيا، مضيفا أن وزارته ماتزال تنفذ تكليف الرئيس فلاديمير بوتين بهذا الشأن.

يذكر أن روسيا أوقفت حركة النقل الجوي مع مصر لدواع أمنية بعد إسقاط طائرتها المدنية فوق سيناء بعملية إرهابية في 31 أكتوبر، بينما اتخذت إجراءات إقتصادية بحق تركيا وأوصت مواطنيها بالامتناع عن السفر إليها والسياحة فيها أيضا لدواع أمنية بعد إسقاط مقاتلة “إف-16″ تركية القاذفة “سو-24″ الروسية فوق سوريا يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

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