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«البنتاجون» ترسل قوات إضافية لمحاربة «داعش» في العراق

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«البنتاجون» ترسل قوات إضافية لمحاربة «داعش» في العراق «البنتاجون» ترسل قوات إضافية لمحاربة «داعش» في العراق

وزير الخارجية الامريكي – جون كيري

صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أنه جرى إبلاغ العراقية مسبقًا بإعلان وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بشأن إرسال قوات خاصة إضافية لدفع جهود محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.

ونقلت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» عن كيري خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماعات الوزارية لدول حلف شمال الأطنطي «الناتو» في بروكسل، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة العراقية عن كثب حول مواقع نشر القوات الأمريكية الإضافية، ونوعية المهام التي ستقوم بها، وكيفية مساهمة هذه القوات في دعم الجهود العراقية الساعية للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وشدد على تأييد الولايات المتحدة الكامل للحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، مشيرًا إلى دعم واشنطن القوي لجهوده لاستعادة سيادة العراق، وسلامة أراضيه في مواجهة تنظيم داعش.

وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الحكومة العراقية، مشيرًا إلى أن مهمة القوات الأمريكية الإضافية تأتي في نفس الإطار الذي أعلن قبل عام وهو توفير مساعدات أكبر لتلبية احتياجات العراقيين بموافقتهم.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد صرح أمس عقب إعلان الولايات المتحدة عن إرسال قوات من العمليات الخاصة إن بلاده ليست في حاجة إلى قوات برية أجنبية.

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