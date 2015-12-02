مباشر – الأهلي 3-0 دبي..رأسية غالي تعلن عن الثالث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ودبي الودية والتي تقام في أولى لقاءات المارد الأحمر في معسكره الخارجي بالإمارات.

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أحداث اللقاء

ق72) عرضية متقنة من صبري رحيل حولها غالي برأسه في الشباك.

62) كرة طولية من عبد الله السعيد اخترقت دفاع دبي، تسلمها مؤمن في الجبهة اليمنى ثم انطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء سدد الكرة مباشرة على المرمى لكن مرت بجوار القائم.

انطلاق الشوط الثاني

- استراحة

37) كرة ساقطة داخل منطقة الجزاء حولها عبد الظاهر بتسديدة مقصية في أقصى الزاوية اليمنى للحارس.

عبد الظاهر جووول

33) عرضية متقنة من أحمد حمدي من الجبهة اليمنى حولها أنطوي برأسه مباشرة في الشباك.

جووووول أنطوي

25) عرضية من حسين السيد شتتها الحارس بشكل خاطيء وصلت لمتعب داخلم منطقة الجزاء، سددها لكن مرت فوق العارضة.

24) كرة ساقطة على حدود منطقة جزاء دبي. سددها عاشور من لمسه واحدة قوية وضع أنطوي قدمه في الكرة وحولت مسارها لكن مرت بجوار القائم.

15) هجوم دبي يواصل هجماته من جبهة حسين السيد بكرة ساقطة تسلمها فيليب وانفرد بمرمى أحمد عادل ثم سدد الكرة لكن حارس الأهلي تألق وحولها لركنية.

7) اختراق الجبهة اليسرى للأهلي وارسال عرضيات خطيرة من خلالهل، لكن اللمسة الأخيرة لمهاجمي دبي غير منضبطة حتى الأن.

انطلاق المباراة