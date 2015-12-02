حلم الأولمبياد بالفيديو - الجزائر تصعق مالي في 10 دقائق وتسلمها لمصر ' بلا آمل '

انتصر منتخب الجزائر الأولمبي على نظيره المالي بهدفين دون مقابل في كأس أمم إفريقيا دون 23 عاما يوم الأربعاء لينهي آمال الاخير في التأهل لنصف النهائي.

ولعب المنتخبان ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالبطولة المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، في المجموعة التي تضم مصر ونيجيريا إلى جوارهما.

وظلت النتيجة سلبية حتى الدقيقة 73 من اللقاء حين سجل زين الدين فرحات هدف الجزائر الأول من هجمة منظمة.

بعد عشر دقائق أضاف المنتخب العربي الهدف الثاني بواسطة يوسف تراوري مدافع مالي بالخطأ في مرماه.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى أربع نقاط، على أن يواجه نيجيريا في المباراة الأخيرة.

ويلعب المنتخب المصري الذي يملك نقطة واحدة مع نظيره النيجيري صاحب الثلاث نقاط ضمن الجولة الثانية في الثامنة من مساء الأربعاء.

النتيجة تصب قليلا في صالح المنتخب المصري الذي يواجه مالي في الجولة الأخيرة وقد انتهت آمالها في التأهل.

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