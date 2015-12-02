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رئيس اتحاد كرة اليد: منتخب مصر سيظهر بزي جديد في البطولة الإفريقية

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رئيس اتحاد كرة اليد: منتخب مصر سيظهر بزي جديد في البطولة الإفريقية رئيس اتحاد كرة اليد: منتخب مصر سيظهر بزي جديد في البطولة الإفريقية

خالد حمودة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية

أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد, خالد حمودة, رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 22 والمقرر إقامتها في القاهرة يناير المقبل, تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح , أن المصري سيظهر بزي جديد خلال منافسات البطولة القارية.

وأوضح حمودة, أن المنتخب سيتسلم الملابس الجديدة الخاصة بالبطولة يوم 10 يناير المقبل, مضيفا أن شركة “ماكرون” الإيطالية حددت هذا الموعد لتسليم الأطقم الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية, على أن يكون الظهور الأول بها خلال بطولة أمم أفريقيا، وفقاً لما نقلته “وكالة أنباء الشرق الأوسط”.

وتقام البطولة الأفريقية خلال الفترة من 20 وحتى 31 يناير المقبل, ويتأهل بطلها مباشرة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو 2016.. حيث يقع منتخب ضمن فعاليات المجموعة الأولى التي تضم أيضا “الجزائر, والمغرب, والجابون, ونيجيريا, والكاميرون”.

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