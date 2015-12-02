بالصور ..المرشحان "سويلم"و"أباظة"يزوران لجنة الخيس بابو حماد

زار المرشحان بدائرة أبو حماد فى الشرقية أحمد فؤاد اباظة "مستقل" والعميد ثروت سويلم"حزب المصريين الأحرار"لجنة الخيس لمتابعة سير الانتخابات.

وشهد محيط اللجنة مشادات بين انصار المتنافسين وتدخلت قوات الشرطة العسكرية للفصل بين الطرفين قبل تطور الموقف .

يشار إلى أن الجولة الأولي من الانتخابات بالشرقية أسفرت عن فوز 3 مرشحين هم كلا من الدكتور على المصيلحى فى دائرة أبوكبير ومحمود فريد خميس فى دائرة بلبيس وطلعت السويدى فى دائرة ديرب نجم ليتنافس فى جولة الإعادة 54 مرشحا على 27 مقعداً فردياً ويبلغ الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 يصوتون فى 1843 لجنة فرعية و 1039 مركزا إنتخابيا بـ 13 دائرة

ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا بـ 13 دائرة.

ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية "3 مقاعد"ودائرة كفر صقر "مقعد".

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