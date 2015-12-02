صور| ضباط يصلحون ديسكات ودورة مياه بلجنة في الشرقية وقضاة يسددون مصروفات الطلاب

كتبت – نانيس البيلي

قالت مصادر لوكالة أنباء «ONA»، إن القضاة وضباط الشرطة والجيش المشرفين على انتخابات النواب في إعادة مرحلتها الثانية باللجان الفرعية رقم «119 120 121» بمدرسة الشامليه، بقرية القرين، دائرة أبوحماد، بمحافظة الشرقية، قرروا سداد المصروفات الدراسية لكل تلاميذ المرسة.

وفي سياق متصل، قالت «غرفة عمليات النيابة الإدارية» بمحافظة الشرقية، في تصريح خاص لوكالة أنباء «ONA»، إن الضباط والجنود المكلفين بتأمين اللجان الانتخابية بمدرسة “الشامليه” بقرية “القرين” قاموا بإصلاح “دورة مياه” المدرسة بعدما شاهدوا أنها لاتصلح للاستخدام الآدمي وذلك بتكلفه لا تتعدى 200 جنيه ، مضيفًا أن أحد الجنود ولديه خبرة بأعمال النجارة يدعى «مشاء الله سلامه» قام بإصلاح أكثر من 140 ديسك بعدما قال لهم مدير المدرسة إن التلاميذ يجلسون على الأرض بسبب الديسكات المكسورة، مشيراً أن تكلفة إصلاح الديسكات كانت 165 جنيه، وأن إصلاح دورة المسياه والديسكات تكلفوا 500 جنيه.