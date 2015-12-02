محافظ شمال سيناء يطالب الأهالى النزول للانتخابات

طالب اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، المواطنين بالنزول إلى لجان الانتخابات فى الساعات المتبقية والتصويت إلى المرشح الذى يختاره الناخب بكل حرية، حتى يتم الانتهاء من الاستحقاق الثالث بخارطة الطريق وهو مجلس النواب، ليقوم بدوره فى التشريع والمراقبة، مؤكدا أن قوات الجيش والشرطة تقوم بتأمين لجان الانتخابات والناخبين.

جاء ذلك فى بيان صحفى أصدره المحافظ مساء اليوم، وأكد خلاله ارتفاع نسبة التصويت بلجان الانتخابات بشمال سيناء وذلك للوعى الذى يتمتع به المواطن السيناوى، وتابع أن نسبة التصويت فى اليوم الأول وصلت إلى 19%، وذلك حسب الأرقام التى قامت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة برصدها، حيث تقوم غرفة العمليات الرئيسية التى تم إنشاؤها بديوان عام المحافظة تقوم بمتابعة سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بكل من مدينتى العريش وبئر العبد.

بفوز كل من إبراهيم شعيرة بمقعد دائرة "رفح والشيخ زويد"، وفوز جازى سعيد بمقعد دائرة وسط سيناء تشارك دائرتين من الـ 4 بمحافظة شمال سيناء فى جولة الإعادة وهما "العريش"المخصص لها مقعدين و"بئر العبد" المخصص لها مقعد واحد ما يعنى تنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد يستهدفون فى "العريش أصوات 105 ألف ناخب و63 ألف و341 ناخبا فى "بئر العبد "من أصل 234 ألفا و635 ناخبا لهم الحق فى التصويت بشمال سيناء. ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء". وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا". ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

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