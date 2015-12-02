بالصور.. رجال القوات المسلحة يساعدون كبار السن على الإدلاء بأصواتهم بشبرا

شهدت لجنة مدرسة عمر بن عبد العزيز الإعدادية بنين، المخصصة للرجال، توافد معاق، حرص على الإدلاء بصوته، وقام رجال القوات المسلحة المسئولون عن تأمين اللجنة بتقديم المساعدات له ولكبار السن أيضًا.

وشهدت المدرسة إقبالاً محدودًا من جانب الناخبات وقامت إحدى الناخبات تدعى صباح الإسناوى، بالتصويت بمدرسة طارق بن زياد المخصصة للسيدات، وفضلاً عن قيام القوات المسلحة بتأمين اللجنة قاموا بإبعاد بعض أنصار المرشحين عن محيط اللجنة منعًا للتأثير على الناخبات.

وبفوز خالد يوسف بمقعد دائرة كفر شكر والإعلامى أحمد بدوى بأحد مقعدى دائرة طوخ – يتنافس فى جولة الإعادة بالقليوبية 44 مرشحًا لحصد 22 مقعدا بكامل دوائر المحافظة الـ 10 "مركز بنها - قسم بنها - كفر شكر - طوخ - القناطر - قليوب، - قسم أول شبرا، - قسم ثان شبرا - الخانكة والخصوص والعبور - شبين القناطر".

ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1248 لجنة فرعية بإشراف 546 مركزا انتخابيا وتوزع المقاعد بواقع "واحد" لدائرتين و2 لدائرتين و3 مقاعد لـ 5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة.

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