رئيس المعاهد الأزهرية يستبعد مديرة معهد فتيات ويخصم 3أيام لـ49مدرسا بسوهاج

قرر الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية استبعاد مديرة معهد فتيات سوهاج الثانوى، ونقل 9 من المدرسين وخصم 3 أيام من 49 مدرس و3 موجهين وذلك خلال جولة مفاجئة صباح اليوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وشدد فى بيان له على أنه لا تهاون مع المقصرين فى حق أبناء وبنات الأزهر الشريف، مطالبًا الجميع بمراعاة الله عز وجل فى إيصال المادة العلمية للطلاب بكل أمانة.
وشدد فى بيان له على أنه لا تهاون مع المقصرين فى حق أبناء وبنات الأزهر الشريف، مطالبًا الجميع بمراعاة الله عز وجل فى إيصال المادة العلمية للطلاب بكل أمانة.
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