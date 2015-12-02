«تنمية القدرات البشرية»بجامعة بني سويف ينتهي من تدريب 600 طالب

في إطار اهتمام جامعة بني سويف بإكساب الطلاب المهارات الأساسية التي تؤهلهم لسوق العمل أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة عن انتهاء مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة من تدريب 600 طالب وطالبة بالمجان على مهارات إجادة اللغة الانجليزية وكيفية كتابة السيرة الذاتية .

أكد لطفي أن المركز شهد طفرة كبيرة في الآونة الأخيرة خاصة بعد حصوله على الاعتماد الدولي فقد تم افتتاح المقر الجديد للمركز والمجهز بأحدث الإمكانات الحديثة والأدوات التدريبية التكنولوجية بقدرات استيعابية تفوق ما كانت علية مسبقاً مشيراً إلى أن المركز يلعب دور جوهري في تنمية أعضاء هيئة التدريس ورفع مهارات الكادر الادارى بالجامعة

وأضافت الدكتورة فاطمة حسن مدير المركز أن المركز انتهج أسلوبا جديد ا للتدريب يقوم على التمدد الرأسي والذي يشمل إعداد المدربين المحترفين دولياً وتأهيل الطلاب لسوق العمل والتمدد الافقى بفتح أفاق جديدة لعمل المركز بشمال وجنوب الصعيد .