رئيس البرلمان العربي يهنئ «لبنان» بعودة الجنود المختطفين

هنأ رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، الحكومة والشعب اللبناني الشقيق بمناسبة إتمام عملية عودة الجنود اللبنانيين المختطفين في بلدة عرسال منذ أغسطس الماضي واستلام رفاة الجندي الشهيد.

وأشاد الجروان – في بيان له اليوم – بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية و الحكومة اللبنانية من أجل إتمام هذه العملية. معربا عن أمله في عودة كافة المختطفين اللبنانيين لدى الجماعات الإرهابية من أجل إنهاء معاناة الجنود المحتجزين وذويهم، متمنيًا للشعب اللبناني الشقيق دوام الأفراح والأمن والاستقرار والتقدم والإزدهار.