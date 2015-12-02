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بالصور.. توفيق عكاشة يتفقد لجان دائرته "طلخا ونبروه" ويلتقط صورا تذكارية

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بالصور.. توفيق عكاشة يتفقد لجان دائرته "طلخا ونبروه" ويلتقط صورا تذكارية بالصور.. توفيق عكاشة يتفقد لجان دائرته "طلخا ونبروه" ويلتقط صورا تذكارية
تفقد الإعلامى توفيق عكاشة والمرشح لمجلس النواب بدائرة "طلخا ونبروه" بمحافظة الدقهلية، عددا من لجان ومقار اللجان الانتخابية بالمدارس بالجلباب، اليوم الإربعاء ثانى أيام جولة الإعادة بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، واستقبله عدد كبير من أهالى الدائرة بحفاوة وسط التقاط الصور التذكارية داخل المدارس ولجان الانتخابات.

اليوم السابع -12 -2015

ويخوض جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، فى دائرة "طلخا ونبروه"، 6 مرشحين على 3 مقاعد، وهم: الإعلامى توفيق عكاشة، والذى على حصل 58412 صوتا، وبسام فليفل، والذى حصل على 34799 صوتا، ومحمد الشورى، والذى حصل على 30796 صوتا، إبراهيم أنور الدسوقى بدر الدين، والذى حصل على 22374 صوتا، فيما حصل فؤاد بدراوى القيادى بحزب الوفد سابقا على 43710 أصوات، وجمال عبد الظاهر 37111 صوتا.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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