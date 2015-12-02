أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقل معاون مباحث الإسماعيلية المتهم بقتل طبيب إلى مديرية أمن الدقهلية

Google+ Print
نقل معاون مباحث الإسماعيلية المتهم بقتل طبيب إلى مديرية أمن الدقهلية نقل معاون مباحث الإسماعيلية المتهم بقتل طبيب إلى مديرية أمن الدقهلية
قال مصدر أمنى إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أصدر قرارًا بنقل الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية للعمل بمديرية أمن الدقهلية.

وكانت نيابة أول الإسماعيلية قد أصدرت قرارًا صباح اليوم الأربعاء بتجديد حبس الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية 15 يومًا على ذمة التحقيق، فى اتهامه بقتل مواطن داخل قسم الشرطة.

واستدعت النيابة العامة بالإسماعيلية الملازم أول محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية لاستكمال التحقيقات معه فى واقعة المحضر رقم 2156 إدارى قسم أول، الخاص بوفاة الطبيب البيطرى، عفيفى حسنى عفيفى وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت له دخول مكان بدون إذن نيابة "الصيدلية" واستعمال قسوة، وحققت النيابة العامة مع الضابط فور إصابة الطبيب ونقله إلى المستشفى وقررت إخلاء سبيله بضمان وظيفته وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

واتهمت الدكتورة ريم أحمد، زوجة الطبيب الضابط بمعاملة زوجها معاملة سيئة والتعدى عليه ما أدى إلى وفاته، وكان اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية قد أحال الضابط المذكور إلى إدارة التفتيش بالوزارة للتحقيق معه ثم أصدر قرارًا بوقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365