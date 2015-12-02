نقل معاون مباحث الإسماعيلية المتهم بقتل طبيب إلى مديرية أمن الدقهلية

قال مصدر أمنى إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أصدر قرارًا بنقل الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية للعمل بمديرية أمن الدقهلية.

وكانت نيابة أول الإسماعيلية قد أصدرت قرارًا صباح اليوم الأربعاء بتجديد حبس الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية 15 يومًا على ذمة التحقيق، فى اتهامه بقتل مواطن داخل قسم الشرطة.

واستدعت النيابة العامة بالإسماعيلية الملازم أول محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية لاستكمال التحقيقات معه فى واقعة المحضر رقم 2156 إدارى قسم أول، الخاص بوفاة الطبيب البيطرى، عفيفى حسنى عفيفى وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت له دخول مكان بدون إذن نيابة "الصيدلية" واستعمال قسوة، وحققت النيابة العامة مع الضابط فور إصابة الطبيب ونقله إلى المستشفى وقررت إخلاء سبيله بضمان وظيفته وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

واتهمت الدكتورة ريم أحمد، زوجة الطبيب الضابط بمعاملة زوجها معاملة سيئة والتعدى عليه ما أدى إلى وفاته، وكان اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية قد أحال الضابط المذكور إلى إدارة التفتيش بالوزارة للتحقيق معه ثم أصدر قرارًا بوقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.