أستاذ طب نفسى: 6% من المصريين مصابون بالاكتئاب

أكد الدكتور طارق عكاشة، أستاذ الطب النفسى، بكلية الطب جامعة عين شمس، خلال مؤتمر الوقاية من أمراض القلب، إن 6% من المصريين يعانون من الاكتئاب، وأن هناك علاقة وثيقة بين الاكتئاب وأمراض القلب.

وقال فى تصريح خاص لـ"ليوم السابع"، على هامش المؤتمر الذى ينظمه قسم القلب بطب عين شمس، بالتعاون مع معهد القلب القومى، المنعقد حاليا بالقاهرة خلال جلسة خاصة عن علاقة الاكتئاب بأمراض القلب، لابد أن نفرق بين الاكتئاب وأعراض الاكتئاب، فليس كل واحد حزين يكون مصابا بالاكتئاب، حيث إن الاكتئاب مرض يتطلب علاجه.

وأكد أن هناك مليون مريض ينتحر فى العالم كل سنة، وأن هناك عددا كبيرا من مرضى الاكتئاب يحاولون الانتحار سنويا، وإذا عالجنا الاكتئاب سوف نحمى من الانتحار وأعراض الاكتئاب.

وأشار إلى أن مرض الاكتئاب له أعراض، ويتم تشخيصه وعلاجه، مؤكدا أن بعض الأمراض العضوية تؤدى للإصابة بالاكتئاب، موضحا أن علاج المرض يحسن من الحالة النفسية للمريض.

وقال إن هناك علاقة وطيدة جدا، بين الاكتئاب، وأمراض القلب لذلك فإن أدوية الاكتئاب تحمى من أمراض القلب فالعلاقة بين القلب والاكتئاب وطيدة جدا، ولابد من علاج الاثنين معا، مشيرا إلى أن كثيرا من مرضى جلطات القلب، والمرضى الذى يجرون عمليات بالقلب، يصابون بالاكتئاب، كما أن الضغط النفسى المستمر والاكتئاب يزيدان من احتمالات الإصابة بجلطات القلب.

وأشار إلى أن بعض أعراض مرض الاكتئاب الجسمانية، قد تتشابه مع بعض أعراض أمراض القلب، ومن الملفت للنظر أن كثيرا من مرضى الاكتئاب، لا يتوجهون لطبيب نفسى، لكن يتوجهون لأطباء الباطنة أو القلب، ومن المهم أن يكون لدى الأطباء غير النفسيين، قدر من المعلومات والمهارات التى تمكنهم من تشخيص مرض الاكتئاب، والبدء فى علاجه فى أحوال معينة أو تحويله إلى الطبيب النفسى.

ويقول: للوقاية من الاكتئاب عليك بإتباع 4 نصائح مهمة يوميا، أولها المساندة الاجتماعية وثانيها ممارسة مجهود ذهنى وثالثها ممارسة مجهود عضلى رابعها ممارسة هواية محببة. مرؤكدًا أن جلسات الكهرباء التى كانت معروفة من قبل لم تعد موجودة حاليا، وحاليا نستعمل جلسات تنظيم إيقاع المخ، ويتم تناول المريض حقنة قبل إجرائها، وليست كما تظهر فى وسائل الإعلام بتكتيف المريض قبل التعرض لها.

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