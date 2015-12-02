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وزير التنمية المحلية: "الإقبال شكله مش كبير فى جولة الإعادة"

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وزير التنمية المحلية: "الإقبال شكله مش كبير فى جولة الإعادة" وزير التنمية المحلية: "الإقبال شكله مش كبير فى جولة الإعادة"
قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن سير العملية الانتخابية تتم بشكل منتظم، وأن الأوضاع مستقرة واللجان تعمل وإعداد المشاركين سيظهر من خلال ما ستعلنه اللجنة العليا للانتخابات قائلا: "الاقبال شكله مش كبير زى الجولة الأولى بالمرحلة الثانية".

وأضاف فى مؤتمر صحفى بغرفة عمليات محلس الوزراء، أن جميع اللجان بدأت فى موعدها إلا عدد قليل تأخر دقائق، مؤكدا أن هناك قضاة أصروا على بدء الانتخابات فى موعدها رغم تعرضهم للإصابات، لافتا إلى أن المخالفات قليلة جدا وتكاد لا تذكر.


>وزير التنمية المحلية يصل غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة الانتخابات

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