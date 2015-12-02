محافظة المنوفية: ارتفاع نسب الاقبال فى الساعات الأخيرة من التصويت بالانتخابات

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنوفية ارتفاع نسبة التصويت إلى جيدة في شبين الكوم ومتوسطة في كل من منوف وحى غرب وقويسنا تلا والباجور والسادات، فيما تشهد اللجان هدوء واستقرارفي سير العملية الانتخابية.

يذكر أن محافظة المنوفية شهدت بعض الأحداث الفردية، ففي مركز اشمون اندلعت مشاجرة بين انصار اثنين من المرشحين، وتم التعامل الفورى بمعرفة قوات التأمين.

واستدعى رئيس لجنة قوات الشرطة حال قيام أحد المرشحين بمركز اشمون بعمل دعاية انتخابية وتم اتخاذ اللازم ، كما شهد مركز بركة السبع مشادة كلامية بين المواطن أ.س.م ورئيس لجنة 157 بطوخ طنبشا التابعة، وتم تحرير محضر بالواقعة ولم يتأثر سير العمل في اى من اللجان بدائرة المحافظة.

ويتنافس 40 مرشحا فى المنوفية لحصد 20 مقعدا فى 9 دوائر يصوت من خلالها 2 مليون و403 آلاف و141 ناخبا فى 1089 لجنة فرعية بإشراف 523 مركزا انتخابيا.

وتوزع المقاعد فى المحافظة بواقع مقعد واحد لكل من 3 دوائر ومقعدين لكل من 3 دوائر، و3 مقاعد لدائرة واحدة و4 مقاعد لكل من دائرتين.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر"