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الخارجية الأمريكية تبلغ العراق بإرسال قوات خاصة إضافية لمحاربة "داعش"

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الخارجية الأمريكية تبلغ العراق بإرسال قوات خاصة إضافية لمحاربة "داعش" الخارجية الأمريكية تبلغ العراق بإرسال قوات خاصة إضافية لمحاربة "داعش"

> صرح وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بأنه تم إبلاغ العراقية مسبقا بإعلان وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " بشأن إرسال قوات خاصة إضافية لدفع جهود محاربة تنظيم "داعش الإرهابى .

وأضاف كيرى خلال مؤتمر صحفى عقده عقب الاجتماعات الوزارية لدول حلف شمال الأطنطى (الناتو) فى بروكسل أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحكومة العراقية عن كثب حول مواقع نشر القوات الأمريكية الإضافية، ونوعية المهام التى ستقوم بها، وكيفية مساهمة هذه القوات فى دعم الجهود العراقية الساعية للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى .

وشدد على تأييد الولايات المتحدة الكامل للحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادى، مشيرا إلى دعم واشنطن القوى لجهوده لاستعادة سيادة العراق، وسلامة أراضيه فى مواجهة تنظيم" داعش" .

وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا مع الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن مهمة القوات الأمريكية الإضافية تأتى فى نفس الإطار الذى تم إعلانه قبل عام وهو توفير مساعدات أكبر لتلبية احتياجات العراقيين بموافقتهم.
>وكان رئيس الوزراء العراقى قد العبادى قد صرح أمس عقب إعلان الولايات المتحدة عن إرسال قوات من العمليات الخاصة إن بلاده ليس فى حاجة إلى قوات برية أجنبية.
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مصر 365

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