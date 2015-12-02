مشروع قانون بالكنيست الإسرائيلى لمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت

قدم عضو الكنيست الإسرائيلى"موتى يوجاف" عن حزب "البيت اليهودى" اليوم الأربعاء، مشروع قانون جديد يقضى بمنع استخدام مكبرات الصوت فى المساجد.

وذكر موقع "الكنيست" أن عضو الكنيست أدعى فى ورقة المشروع أن مئات الآف من الإسرائيليين فى حيفا ويافا وتل أبيب وبئر السبع والقدس يعانون من إزعاج يومى ومباشر يؤثر على حياتهم نتيجة استخدام مكبرات الصوت فى الأذان بالمساجد الأمر الذى يزعج راحة السكان عدة مرات فى اليوم بما فى ذلك خلال ساعات الفجر الأولى وساعات الليل.

وقال عضو الكنيست إنه قدم هذا المشروع بهدف عدم جواز استخدام حرية العبادة فى تعكير حياة الآخرين والتأثير على نوعية حياتهم .