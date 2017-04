موواويل وحكاوي «القاهرة».. من «العندليب» إلى «الكينج» و«الهضبة»

تقرير| مصطفى حمزة

أن تجمع أغنية تحمل اسم «القاهرة» بين «الكينج» محمد منير و«الهضبة» عمرو دياب، ليس من باب المصادفة على الإطلاق، وإلا لم تكن لتسمى عبر مختلف العصور «جوهرة الشرق».

فمنذ أن تأسست وحملت اسمها عام 98 ميلادية فى عهد المعز لدين الله الفاطمي، نجحت فى أن تكون عاصمة مصر «المحروسة»، التى تحتفظ لنفسها بمكانة تاريخية متفردة، خاصة مع كونها محافظة تشغل كامل مساحتها مدينة واحدة، وفي نفس الوقت مدينة كبيرة تشكل محافظة بذاتها.

وعلى المستوى الفنى تمتعت «قاهرة المعز» بحضور طاغي بمختلف فنون الإبداع قديمًا وحديثًا، لاسيما وأن غالبية المبدعين تعاملوا معها، باعتبارها الرمز الأفضل لمصر بشكل عام.

«عد بي إلى القاهرة_TAKE ME BACK TO C AIRO»

فيما يخص الأغنية فمن بين من غنوا لها فى الستينات، يبرز اسم «كريم شكري»، صاحب الأغنية الشهيرة التى أعاد الفنان سمير الأسكندراني تقديمها عام 1980، بعد موافقة مبدعها الذى توفى فى مايو 2012.

وكتب «شكري» الأغنية ولحنها ووزعها له موسيقيًا المبدع «أندرية رايدر» عام 1960، حيث مزج فيها بين اللغتين العربية والإنجليزية، والموسيقى المصرية الفلكلورية والغربية، مع أغنية «يا نخلتين فى العلالي».

وولد “جيان زعلوم” الشهير بـ”كريم شكرى” فنيا، فى القاهرة عام 1933، وحقق نجاح ساحق بأغنيته “يامصطفى يا مصطفى”، ثم تقلد وظيفة مدير مكتب للشركة الأمريكية الشهيرة بصناعة الأفلام السينمائية “مترو جولدن ماير الأمريكية ” فى مصر، قبل انطلاق شائعة بأنه يهودي ولا يجوز له الحصول على الوظيفة ومنافسة المصريين فى بلادهم، رغم حمله للجنسية المصرية وأدائه الخدمة العسكرية بها.

هو ما أضطرة للهجرة إلى كندا، وعاش مع زوجته وأولاده فى مونتريال، حيث عمل كمنتج وموزع للأفلام، حتى توفى هناك عن عمر ناهز 76 عاما، لكن حبه لمصر ظل حاضراً وغنى لها فى جميع البلدان الغربية التى زارها، حتى أنه أقام حفلاً خاصًا فى مونتريال لدعم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد هزيمة 1967م.

مدينة “ذكريات” العندليب

من كلمات الشاعر المبدع «أحمد شفيق كامل» ولحن موسيقار الأجيال «محمد عبد الوهاب»، قدم العندليب الأسمر «عبد الحليم حافظ» عام 1961، تأريخًا لمرحلة الاحتلال البريطاني لمصر، عبرتلك الأغنية، التى تناولت حادث إحراق «القاهرة» الشهير، بأحد مقاطعها الذى يقول «وفى ليلة رهيبة والريح بتصفر و تزوم/ولا باينا نجوم “القاهرة” الساحرة الساهرة/ازاى ازاى بقى كله طوفان كلها دخان و لهب و نيران و صراخ و عذاب و خراب /و دمار بتاكلها النار».

“قاهرة” الحجار التى أفرجت عنها ثورة يناير

قبل اندلاع ثورة 25 يناير بسنوات، كتب الشاعر الكبير سيد حجاب قصيدته «القاهرة»، ووقع فى غرامها المطرب على الحجار، إلأ أن حلمه بتقديمها اصطدم فى البداية برؤية الموسيقار الراحل «عمار الشريعي»، حول موعد تقديمها نظراً لجرأة مقاطع عديدة منها، وثوريتها كذلك.

وبالفعل ظل تقديم الأغنية مقصوراً على بعض الأمسيات الثقافية التى يحييها «الحجار» مغنيًا «هنا القاهرة الساخرة القادرة الصابرة المنذرة الثائرة الظافرة/صدى الهمس في الزحمة و الشوشرة/أسى الوحدة في اللمة و النتورة/هنا الحب و الكدب و المنظرة/نشا الغش في الوش و الإفترا/هنا القرش و الرش و القش و السمسرة/هنا الحب و الحق و الرحمة و المغفرة/و انا ف قلب دوامتك الدايرة بينا/بصرّخ بحبّك يا أجمل مدينة/يا ضحكة حزينة .. يا طايشة و رزينة»، وذلك قبل ضمها لآلبومه «أصحى يا ناير».

نوال الزغبى و”القاهرة الطيبة”

مثلما شجعت ثورة يناير “الحجار” على طرح أغنيته، أعطت المطربة اللبنانية «نوال الزغبي» فرصة التفاعل معها ، عبر الغناء للقاهرة، وغنت:

« هنا القاهرة و الناس الطيّبة حوالينا/هنا القاهرة و حبيبي انا /و بدوب و بموت أنا في شهامته/له طلّة يا ناس و عينيه احساس /ده الحب معاه اتعلّمته».

وكذلك غنى مواطنها «يوري مرقدي»:

« يا قاهرة القلوب يا قاهرة/كم يصعب محوك من الذاكرة/لو أنك تعلمين كم أغار منك/فأنا فان وأنت خالدة يا قاهرة».

«القاهرة» بين وسط البلد و«الهضبة» و«الكينج»

غرام «القاهرة» لم يقوى على مقاومة أسراره فريق «وسط البلد» فغنى عن ناسها وعشاقها:

«على باب زويلة تنبتى يا مشربية /وتحدتى حوارى مليون ياسين مليون بهية /حلمة هو حلمك و الكل بيدارى من جوة جوة القاهرة لحد قلبي».

أما فيما يخص أحدث الأغانى عن جوهرة الشرق، فيبدو أن مكانتها عززت فرصة أن يكون الغناء فى حبها ، أول ما يجمع نجمى الغناء الأشهر بمصر والعالم العربى على مدار الـ30 عامًا الآخيرة «عمرو دياب» و«محمد منير»، حيث حالت ظروف مختلفة دون طرح الأول «منفرداً»، للأغنية التى شارك فى تلحينها مع الملحن «أحمد حسين».

و ذلك قبل أن يلعب سحر «القاهرة» دوره، فيجمع بين القطبين بأستديو الموزع «أسامة الهندي»، وتلمع فى ذهن »منير» فكرة مشاركة صديقه «دياب» الغناء فى حبها من كلمات «تامر حسين»: «القاهرة ونيلها وطول ليلها، واغانيها ومواويلها وحكاويها آه ياجمالها»، و«القاهرة تجيلها تحنلها، وتهواها ماتنساها وتتحاكي بأحوالها».