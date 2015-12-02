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اصطياد تمساح في أحواض الصرف ببني سويف

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اصطياد تمساح في أحواض الصرف ببني سويف اصطياد تمساح في أحواض الصرف ببني سويف

تمساح – ارشيفية

شاهد أحد عمال الغابة الشجرية التابعة لأحواض الصرف الصحي بقرية دنديل التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف تمساح يبلغ طوله متر ونصف المتر للمرة الثانية علي التوالي وفي أقل من أسبوعين وتمكن من اصطيادة.

وكانت شركة مياة الشرب والصرف الصحيـ أبلغت المحافظة بالواقعة وانتقلت إلى مكان الواقعة وأخطرت مديرية الطب البيطري ووزارة الزراعة وحديقة الحيوان لمعرفة كيفية التعامل ونقل التمساح.

يذكر أنة منذ أسبوعين شاهد عمال الغابة الشجرية بالمحافظة ظهور تمساح ضخم يتنقل عبر المياة ولم يظهر بشكل مستمر مما أثار الزعر بين المواطنين.

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