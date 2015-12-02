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الأمن التونسى يبحث عن ثلاثة عناصر ضالعة فى تفجير حافلة الأمن الرئاسى

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الأمن التونسى يبحث عن ثلاثة عناصر ضالعة فى تفجير حافلة الأمن الرئاسى الأمن التونسى يبحث عن ثلاثة عناصر ضالعة فى تفجير حافلة الأمن الرئاسى

>قال متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء أن الأمن يبحث عن ثلاثة عناصر متورطة فى عملية التفجير الإرهابى الذى استهدف حافلة للأمن الرئاسى وأودى بحياة 12 عنصرا.

وأوضح المتحدث وليد الوقينى اليوم أن الأمن لا يزال يبحث عن ثلاثة عناصر ارهابية يشتبه بضلوعها فى التفجير الارهابى بقلب العاصمة مساء 24 نوفمبر الماضى ، وأشار المتحدث إلى أن التحقيقات بشأن الحادث تشهد تقدما لدى السلطات القضائية.

وكان تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) تبنى التفجير الذى نفذه انتحارى بحزام ناسف، وأعلنت وزارة الداخلية خلال الأسبوع الأخير عن ايقاف العشرات من المتشددين وفرض الاقامة الجبرية على عدد آخر وتفكيك خلية ارهابية تطلق على نفسها كتيبة "الفرقان" بمدينة سوسة والكشف عن ثلاثة مخازن للأسلحة فى نفس المدينة.

وكانت الكتيبة تعتزم، بحسب الداخلية، شن عمليات استعراضية واغتيالات فى سوسة ومناطق أخرى فى تونس.
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