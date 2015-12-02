أخبار العراق اليوم.. معصوم: العراقيون موحدون فى تصديهم لداعش

معصوم:العراقيون موحدون فى تصديهم لداعش وماضون بالاصلاحات

تناولت أخبار العراق اليوم الغارات الجوية التى شنها التحالف الدولى على داعش فى العراق، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وألقت أخبار العراق اليوم الضوء على خطة واشنطن لنشر قوات خاصة بالعراق.> قال رئيس الجمهورية العراقى فؤاد معصوم الموجود حاليا فى باريس ان العراقيين موحدون فى تصديهم لعصابات داعش الارهابية.

وفى أخبار العراق اليوم المنشورة ذكر بيان رئاسى ان معصوم خلال لقائه بمقر اقامته فى باريس ظهر اليوم الاربعاء، أشار الى مجمل التحديات السياسية والامنية والاقتصادية فى البلاد فضلاً عن علاقات العراق مع محيطه العربى والاقليمى ودول العالم".

وفى معرض جوابه على اسئلة الصحفيين اكد معصوم على ان "العراقيين موحدون فى تصديهم لداعش ولديهم تصميم قوى على التخلص من جرائمه".

17 غارة جوية على مواقع "داعش" فى العراق وسوريا خلال 24 ساعة

>تناولت أخبار العراق اليوم الغارات الجوية التى شنها التحالف الدولى على داعش فى العراق، وشنت قوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 17 غارة جوية على مواقع عصابات تنظيم "داعش " الإرهابى المسلح فى العراق وسوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وقالت قوة المهام المشتركة، فى بيان لها أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء إن قوات التحالف شنت غارتين فى سوريا قرب بلدة "عين عيسى" استهدفتا وحدة تكتيكية لتنظيم "داعش" ودمرتا موقعين قتاليين للتنظيم . وأشار البيان إلى أن التحالف الدولى شن 15 غارة جوية فى العراق بالقرب من مدن "البوحياة والرمادى وسنجار وسلطان عبدالله وتلعفر" دمر خلالها وحدات تكتيكية ومركز قيادة وتحكم ومواقع دفاعية واستراتيجية ومصنع تفخيخ سيارات، وسيارة مفخخة ومبنيين، وعشرة مواقع قتالية، وعبوة ناسفة بدائية الصنع ونفقا تستخدمه "داعش" .

كما قال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة أطلعت الحكومة العراقية على كامل خططها لنشر قوات خاصة بالعراق وإن الحكومتين ستجريان مشاورات عن كثب بشأن أماكن نشرها ومهامه، قائلا "علينا تلبية احتياجات العراق لمحاربة داعش".

وطالب وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خلال مؤتمر صحفى لحلف الناتو ببروكسل اليوم، حلف شمال الأطلسى بتفعيل الضربات ضد تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا. وقال جون كيرى أن على حلف الناتو مواجهة التحديات الأمنية التى يتعرض لها، مؤكدا على دعم واشنطن للناتو فى مواجهة داعش فى سوريا والعراق ومحاولة استقطاب المقاتلين، ومكافحة الإرهاب.