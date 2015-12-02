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محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يشهدون الاحتفال باليوم الوطني الـ 44

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محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يشهدون الاحتفال باليوم الوطني الـ 44 محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يشهدون الاحتفال باليوم الوطني الـ 44

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبحضور الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله  وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام مساء اليوم الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الرابع والأربعين الذي أقيم في مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي وحمل عنوان "دام عزك يا وطن" .

فقد شهد الحفل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

 

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