فيديو| عمر طاهر يصدر كتابه الجديد والتوقيع السبت المقبل في «ديوان» الزمالك

يبدأ الكاتب عمر طاهر، سلسلة من الفعاليات من أجل الاحتفال بكتابه الجديد «إذاعة الأغاني»، وسيكون للكتاب الجديد أكثر من حفل توقيع وجرى الإعلان حتى الآن عن الحفل الأول الذي سيقام في السابعة مساء السبت المقبل الموافق 5 ديسمبر، في مكتبة “ديوان” بالزمالك، أما يوم الثلاثاء 8ديسمبر في الثانية عشر ظهرًا سيتواجد طاهر بكلية الآداب جامعة عين شمس في ندوة مفتوحة يديرها الكاتب الساخر محمد عبد الرحمن، وسيعلن قريبًا عن مجموعة أخرى من الفعاليات في القاهرة وفي المحافظات.

يُذكر أن كتاب إذاعة الأغاني مكون من 21 فصلًا ويقع في 250 صفحة ويستعرض من خلال وجهات نظر شخصية وإنسانية تنطلق من 21 أغنية لعشرين من نجوم الغناء، والغلاف من تصميم الفنان كريم آدم.

وارتكز طاهر من خلال الكتاب على أسلوبه وحسه الساخر، والتعمق في النفس البشرية والتعاطف الإنساني للمواقف التي نمر بها خلال حياتنا، من خلال مغامرة أدبية ممتعة يبوح فيها بمواقف مهمة في حياته بينما تصاحبنا الأغاني التي وضعت بصمتها على هذه اللحظات للآبد.

كان عمر طاهر قد أطلق مقطع فيديو ترويجي للكتاب من إخراج هيثم أبو عقرب ويعد الكتاب الجديد هو الأول لعمر طاهر مع دار الكرمة.