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صور| محافظ سوهاج ووكيل الأزهر يشهدان نهائي بطولة كرة القدم للثانوية

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صور| محافظ سوهاج ووكيل الأزهر يشهدان نهائي بطولة كرة القدم للثانوية صور| محافظ سوهاج ووكيل الأزهر يشهدان نهائي بطولة كرة القدم للثانوية

محافظ اسوان ووكيل الأزهر يسلمان الاكاس للفريق الفائز

شهد محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، يرافقة الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، حفل نهائي بطولة كرة القدم الخماسية للثانوي الأزهري بمركز شباب حي راشد بسوهاج في حضور اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والأستاذ الدكتور محمد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ الدكتور أحمد حمادي وكيل المنطقة الأزهرية في سوهاج، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقام المحافظ  ووكيل الأزهر الشريف بتكريم فريق معهد المراغة الثانوي الأزهري وتتويجه بكأس البطولة، وشاهد الحضور عروضًا رياضية متميزة من طلاب فرق الكاراتية والجمباز التابعة لرعاية طلاب التربية الرياضية بالمنطقة الأزهرية بسوهاج.

ورحب المحافظ بالدكتور عباس شومان و الحضور مؤكدًا أهمية تربية النشء التربية السليمة رياضيًا وفكريًا ودور الأزهر الشريف منارة العلم والوسطية في العالم العربي والإسلامي في تربية وتعليم شباب عامة وسوهاج خاصةً ليكونوا عماد الحاضر وقادة المستقبل لوطننا الغالي مصر، كما هنأ الفريق الفائز.

يذكر أن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف قد حضر لمحافظة سوهاج صباح اليوم في لقاء موسع بمسئولي ومدرسي ووعاظ مناطق سوهاج والوادي الجديد والمنيا وأسيوط لعرض ما جرى من جهود لإصلاح التعليم الأزهري خلال المرحلة الحالية، وبما يتوافق مع توجيهات الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، لتحسين أداء التعليم الأزهري ودعمه وتطويره.

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