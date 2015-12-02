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حبس نقاش 4 أيام لاتهامه بقتل سيدة أعمال داخل فيلتها بالمعادى

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حبس نقاش 4 أيام لاتهامه بقتل سيدة أعمال داخل فيلتها بالمعادى حبس نقاش 4 أيام لاتهامه بقتل سيدة أعمال داخل فيلتها بالمعادى
أمرت نيابة المعادى بحبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل سيدة أعمال داخل فيلتها بالمعادى.

بدأت الواقعة بتلقى المقدم "محمد فؤاد"، رئيس مباحث المعادى، بلاغًا يفيد العثور على جثة سيدة أعمال شهيرة بدائرة القسم داخل فيلا دوبلكس ببرج على كورنيش المعادى.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجنى عليها تقيم بمفردها، وبمناظرة الجثة تبين وجود عدة طعنات بمختلف أنحاء الجسد، وسرقة 500 جنيه وهاتف محمول.

ودلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نقاشا كان يعمل لدى المجنى عليها واختمرت فى ذهنه فكرة سرقة الفيلا وذهب إليها وسدد لها عدة طعنات حتى فارقت الحياة، واستولى على 500 جنيه وهاتف محمول.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد فؤاد، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

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مصر 365