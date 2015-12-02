تعرف على أسباب تأخر الحمل.. أهمها الورم الليفى بالرحم

>تأخر الحمل أحد المشكلات التى قد تتسبب فى حدوث مشاكل بالعلاقة الزوجية، خاصة فى حالة الأزواج الجدد نتيجة كثرة اهتمام الأهل والأقارب بموضوع حدوث الحمل والإنجاب، مما يؤثر على الحالة النفسية للزوجين.حول ذلك يقول الدكتور عمرو حسن، استشارى النساء والتوليد بالقصر العينى، إن هناك بعض الأسباب المرضية التى تتعلق بحالة الرحم الصحية تساهم بصورة أو بأخرى فى مشاكل تأخر الحمل وأهمها:>1)وجود روم ليفى فى عنق الرحم>2)وجود لحمية فى عنق الرحم.>3)الرحم المقلوب إلى الخلف ما ينتج عنه تغير مكان عنق الرحم فيصبح بعيدا عن مكان وضع الحيوانات المنوية.>4)وجود قرحة أو التهابات بعنق الرحم مما يساهم فى قتل عدد من الحيوانات المنوية.>5)وجود أجسام مضادة بعنق الرحم تقوم بمهاجمة الحيوانات المنوية وقتلها.

لذلك ينصح الدكتور عمرو بضرورة الذهاب للطبيب المختص لتشخيص حالة الزوجة الصحية، من خلال إجراء بعض الفحوصات الطبية لاستبعاد سبب تأخر الحمل نتيجة وجود مشاكل بالرحم.