محافظ البنك المركزي خلال لقائه بالسيسي: سداد جميع مستحقات المستثمرين الأجانب في البورصة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأربعاء، بطارق عامر محافظ البنك المركزى. وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن طارق عامر استعرض خطة عمل البنك المركزى التى يعتزم تطبيقها عقب توليه مهام عمله رسمياً، والتى تتضمن طرح عطاء استثنائى جديد خلال الفترة القادمة لتلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.

وأكد «عامر» على سداد البنك المركزي لكل مستحقات المستثمرين الأجانب في البورصة، مشيراً إلى المردود القوي والإيجابي لهذا القرار على المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب بالنظر إلى ما يبعثه من ثقة في الاقتصاد المصري وما يساهم به في تعزيز توافر السيولة بالسوق خلال الفترة القادمة. وأضاف المحافظ أنه يحرص على تلبية التمويلات المطلوبة في القطاعات المهمة، منوهاً إلى ضخ البنك مليار دولار للمستوردين الشهر الماضي، واعتزامه ضخ مزيد من السيولة الدولارية في السوق خلال الشهر الجاري. وأكد على أن الاحتياطي من النقد الأجنبي مُطمئن وأن الوضع الحالي مستقر وسيشهد مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة. ومن جانب أخر عبرمحافظ البنك المركزي عن تطلعه للعمل مع الأعضاء الجُدد بالمجلس التنسيقي للبنك المركزي، مشيراً إلى أهمية دور المجلس في وضع أهداف السياسة النقدية للبلاد.

> وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسي أكد على أهمية تبنى منهج مُحفز للعمل والاستثمار يدفع قاطرة التنمية إلى الأمام، ويرسخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويحقق الاستقرار في الأسعار وسلامة النظام المصرفي. كما أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية التواصل مع المستثمرين من القطاعات الاقتصادية المختلفة للتعرف منهم على الصعوبات التي تواجههم والعمل على تذليلها، بالإضافة إلى بلورة تصورات ومقترحات لرفع معدلات النمو بجميع القطاعات خلال المرحلة القادمة بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.