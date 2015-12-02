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بالصور..توافد الأقباط بالإسكندرية لحضور أول عظة للبابا عقب عودته من القدس

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بالصور..توافد الأقباط بالإسكندرية لحضور أول عظة للبابا عقب عودته من القدس بالصور..توافد الأقباط بالإسكندرية لحضور أول عظة للبابا عقب عودته من القدس

>بدأ الشعب القبطى بالإسكندرية، بالتوافد على كنيسة القديس مارمينا بالمندرة شرق الإسكندرية، وسط تشديدات أمنية مكثفة، أغلقت الشارع المؤدى إلى الكنيسة من جهه كورنيش الإسكندرية.

ويلقى بعد قليل، البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أول عظة له عقب عودتة من مدينة القدس والتى أثارت جدلا واسعًا، وذلك فى إطار الزيارة الرعوية التى يقوم بها البابا حاليا إلى مدينة الإسكندرية، والتى قام خلالها بإلقاء محاضرة لطلاب الكلية الإكليرليكية الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

ومن المقرر تخصيص شهر ديسمبر الجارى لإلقاء سلسلة عظات البابا الأسبوعية، كل يوم أربعاء بأحد كنائس الإسكندرية، فى إطار تطوير العظات التى يلقيها البابا وعدم قصرها على محافظة القاهرة فقط.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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