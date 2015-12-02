بالصور.. مأمور ورئيس مباحث قسم أول شبرا يتفقدان محيط اللجان

تفقد العقيد وائل صديق، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، والرائد محمد سرحان رئيس المباحث، الحالة الأمنية فى محيط عدد من المدارس واللجان.

كما تفقد مأمور القسم ورئيس المباحث، اللجان الفرعية بالإسكان الصناعى وشارع الملاح والشرقاوية والفرنوانى ودمنهور شبرا والسلخانة، لمتابعة تأمينها، وبحث ما إذا كان هناك شكاوى، كما اطمأن على سير العملية الانتخابية بسلام إلى الآن دون حدوث أى عوائق أو أزمات.

وبفوز خالد يوسف بمقعد دائرة كفر شكر، والإعلامى أحمد بدوى بأحد مقعدى دائرة طوخ – يتنافس فى جولة الإعادة بالقليوبية 44 مرشحًا لحصد 22 مقعدا بكامل دوائر المحافظة الـ10 "مركز بنها - قسم بنها - كفر شكر - طوخ - القناطر - قليوب، - قسم أول شبرا، - قسم ثان شبرا - الخانكة والخصوص والعبور - شبين القناطر".

ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1248 لجنة فرعية بإشراف 546 مركزا انتخابيا وتوزع المقاعد بواقع "واحد" لدائرتين و2 لدائرتين و3 مقاعد لـ 5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا، و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم، حصدت "فى حب مصر" الـ120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة، الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

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