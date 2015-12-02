احتجاز ناخبتين تبادلتا الحديث داخل اللجنة بالسنبلاوين يثير غضب أهالى القرية

احتجز رئيس اللجنة رقم 23 بقرية المخزن التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، ناخبتين داخل اللجنة، واتهمهما بالتحدث مع بعضهما داخل اللجنة أثناء الإدلاء بصوتيهما، وهو ما أثار غضب أهالى القرية مما حدث، واتهموا القاضى بالتعسف.

يذكر أن نفس القاضى احتجز معاقا ذهنيا بالأمس فى ذات اللجنة ورجلا مسنا وأخلى سبيل المسن بعد أن أصيب بحالة إغماء وسقط مغشيا عليه، بعد احتجازه أكثر من 6 ساعات، وهو ما انعكس على نسبة الإقبال باللجنة خوفا من تعرض الناخبين للاحتجاز.

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