احتجاز ناخبتين تبادلتا الحديث داخل اللجنة بالسنبلاوين يثير غضب أهالى القرية

يذكر أن نفس القاضى احتجز معاقا ذهنيا بالأمس فى ذات اللجنة ورجلا مسنا وأخلى سبيل المسن بعد أن أصيب بحالة إغماء وسقط مغشيا عليه، بعد احتجازه أكثر من 6 ساعات، وهو ما انعكس على نسبة الإقبال باللجنة خوفا من تعرض الناخبين للاحتجاز.
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