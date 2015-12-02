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عمرو موسى يُدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانية بمدرسة القطامية

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عمرو موسى يُدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانية بمدرسة القطامية عمرو موسى يُدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانية بمدرسة القطامية
أدلى منذ قليل، عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بصوته الانتخابى بجولة الإعادة على المقعد الفردى بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، بمدرسة القطامية الابتدائية المشتركة فى التجمع الثالث، بالقاهرة الجديدة .
>وحضر عمرو موسى وسط حراسة أمنية مشددة، حيث توجه مباشرة إلى مقر المدرسة عقب نزوله من سيارته، للإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية.

ويتنافس على المقعد الفردى بالدائرة التى تضم التجمع والشروق وبدر والرحاب ومدينتى، مرشحان هما إبراهيم عبد العزيز حجازى، وأحمد خليل بعد فوزهم فى المرحلة الثانية بأصوات متقاربة، حيث لم تصل نسبة التصويت 2000 ناخبا بالدائرة التى تتعدى نسبة المقيدين انتخابياً قرابة 100 ألف ناخب .

وشهدت اللجان تأمينا مكثفا من قوات الشرطة والجيش، حيث كثفت أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط اللجان وعززت تواجدها فى المناطق الملتهبة وسيناء، وتم نشر قوات الأمن فى الطرق المؤدية للجان.

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مصر 365